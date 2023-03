Leben und Karriere gingen weiter

Dass Sharon Stones Karriere als Schauspielerin bei all den Schicksalsschlägen, die sie in ihrer 2021 veröffentlichten Autobiografie "The Beauty of Living Twice" niederschrieb, nicht auf der Strecke blieb, ist erstaunlich. Über die Jahre nahm sie immer wieder Rollen in Fernsehserien wie "Practice - Die Anwälte" oder "Law & Order" an. Zuletzt stand sie für die Filme "The Disaster Artist" (2017), "Die Geldwäscherei" (2019) und "Beauty" (2022) vor der Kamera. Und auch auf dem roten Teppich überstrahlt Sharon Stone heute immer noch alle.