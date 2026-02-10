Was Sharon Stone zum Opernball tragen wird

Stone wird neben Starkoch Johann Lafer und dessen Ehefrau Silvia in der Loge von Guschlbauer Platz nehmen. Lafer war auch bei dem Termin in St. Willibald anwesend. Doch insbesondere Stone zog alle Blicke auf sich, auch aufgrund ihres extravaganten Hollywood-Looks.

Die Schauspielerin trug einen flauschigen Anzug im braun-schwarzen Animal-Print und kombinierte dazu eine schwarze Sonnenbrille und einen schwarzen Schal. Wie "oe24" berichtet, erklärte Stone zu ihrem Opernball-Outfit: "Valentino hat mir einen Rock gemacht, der Klimt-Elemente hat, diesen werde ich tragen." Auf ihren Auftritt hat sich die Hollywoodschauspielerin auch vorbereitet. "Ich habe mit meinem Sohn Walzer tanzen geübt", sagte sie gemäß "heute.at". Sohn Laird (20) soll sie wohl auch auf den Ball begleiten.