Sharon Stone (67) schritt am Montagabend, den 11. August 2025, nicht allein über den roten Teppich - sondern im Kreis ihrer Familie. Bei der Premiere von "Nobody 2" im TCL Chinese Theatre in Los Angeles hatte die Oscar-nominierte Schauspielerin ihre drei Adoptivsöhne Roan (25), Laird (20) und Quinn (19) dabei.

Stylischer Auftritt neben ihren Söhnen

Stone und der Journalist Phil Bronstein (74) adoptierten Sohn Roan gemeinsam im Jahr 2000. Nach der Scheidung 2004 adoptierte die Schauspielerin 2005 und 2006 als Single ihre zwei weiteren Söhne. Alle drei unterstützten ihre Mutter nun auf der Premierenfeier und wählten dafür schicke Anzüge.

In einem hochgeschlossenen, eng anliegenden marineblauen Abendkleid präsentierte sich Stone daneben in Bestform und bewies einmal mehr ihren Sinn für Eleganz: Die perfekt gestylte blonde Mähne, eine getönte Sonnenbrille und auffälliger Goldschmuck komplettierten den Look.

Bei Instagram zeigte sich Stone beim Verlassen ihres Hauses und auf dem Weg zur Premiere. Der kurze Clip, in dem sie in ihrem figurbetonten Kleid zu sehen ist, sorgte für große Begeisterung, zahlreiche User hinterließen Herzchen- oder Flammen-Emojis und machten der Schauspielerin Komplimente.