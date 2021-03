Sharon Stone: Chirurg vergrößerte ihr ohne Zustimmung die Brüste

Sie macht darauf aufmerksam, dass besonders Frauen in Hollywood auf bestimmte Filmrollen beschränkt werden und nicht die nötige Anerkennung für ihr Talent bekommen: "Ist das nicht immer der Fall? Es ist nicht so, dass die Leute herumlaufen und den Frauen sagen: 'Herzlichen Glückwunsch, du bist so verdammt talentiert, das habe ich mir gar nicht vorstellen können!'"

Sharon Stones Buch "The Beauty of Living Twice" erscheint am 30. März 2021.