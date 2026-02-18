Der US-Schauspieler Shia LaBeouf (39) ist in New Orleans verhaftet worden. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Zuvor war der unter anderem aus der "Transformers"-Filmreihe und "Disturbia" bekannte Star bereits während der berühmten Mardi-Gras-Feierlichkeiten negativ aufgefallen. In der Nacht auf den 17. Februar 2026 (Ortszeit) wurde LaBeouf verhaftet, weil er zwei Personen geschlagen haben soll, bestätigt die örtliche Polizei dem Magazin "Rolling Stone".

Dem Schauspieler werden demzufolge zwei Fälle einfacher Körperverletzung vorgeworfen. LaBeouf soll in zwei Auseinandersetzungen verwickelt gewesen sein. Nachdem er laut Polizei störend in einer Bar im French Quarter aufgefallen war und immer aggressiver geworden sei, sei der 39-Jährige hinausgeworfen worden. Ein mutmaßliches Opfer habe ausgesagt, von LaBeouf mehrfach mit der geschlossenen Faust geschlagen worden zu sein.

Shia LaBeouf sei kurzzeitig verschwunden, dann jedoch wieder aufgetaucht und habe sich "sogar noch aggressiver verhalten". Nachdem er kurz festgehalten wurde, habe er derselben Person gegen den Oberkörper geschlagen. Einer zweiten Person habe LaBeouf auf die Nase geschlagen. Man habe ihn daraufhin erneut festgehalten, bis die Polizei eintraf. Der Star wurde in ein Krankenhaus gebracht und wegen unbekannter Verletzungen behandelt. Nach seiner Entlassung wurde LaBeouf festgenommen und angeklagt.