Vom Hollywood-Star zum katholischen Diakon?

Die Catholic News Agency (CNA) berichtete, dass die Firmung von LaBeouf im Old Mission Santa Inés Parish in Solvang, Kalifornien, stattfand. Darin hieß es auch, dass der Hollywood-Star "irgendwann in der Zukunft" Diakon in der Kirche werden wolle. Der Kapuzinermönch Bruder Alexander Rodriguez erklärte, dass LaBeouf darüber nachdenke, seit er 2022 seinen Film "Padre Pio" gedreht hat. "Er sagte einfach spontan: 'Ich möchte Diakon werden', und er fühlt sich immer noch so."

Dass sein Interesse an Religion wächst, hatte Shia LaBeouf bereits vor einigen Jahren verraten. Bereits 2014 erzählte LaBeouf dem "Interview"-Magazin, dass er sich beim Dreh seines Kriegsfilms "Herz aus Stahl" in das Christentum vertiefte. "Ich bin ein christlicher Mann geworden, und zwar nicht auf eine beschissene Art und Weise - auf eine sehr reale Art und Weise."

Im August 2022 sprach er dann in einem Interview mit dem katholischen Bischof Robert Barron darüber, dass er Interesse an den Lehren der Kirche entwickelt habe, während er sich auf seine Rolle in "Padre Pio" vorbereitete. "Wenn Sie immersive Erlebnisse mögen und die Aufgabe bekommen, Pio zu spielen, wird sich Ihr Leben verändern", sagte der 37-Jährige damals darüber, wie sich die Filmrolle auf ihn ausgewirkt hat.