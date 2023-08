Sienna Miller freut sich auf ihr zweites Kind

Sienna Miller ließ Eizellen einfrieren

Vor einem Jahr hat Sienna Miller gegenüber der Frauenzeitschrift "Elle UK" über ihre Familienplanung gesprochen. Sie verriet dabei, dass sie Eizellen eingefroren lassen habe, als sie 40 Jahre alt wurde. In den zehn Jahren davor hatte sie immer wieder den sozialen Druck gespürt, mehr Kinder haben zu müssen. "Die Biologie ist in diesem Jahrzehnt unglaublich grausam zu den Frauen - so lautet die Überschrift, zumindest war es für mich so", sagte Miller zu "Elle UK".

Nachdem sie die Eizellen eingefroren hatte, sei der Druck verschwunden. "Wenn es passiert, dann passiert es", sagte sie über eine mögliche Schwangerschaft. Nun ist es passiert.

Sienna Miller machte erstmals 2004 mit dem Gangsterfilm "Layer Cake" an der Seite von Daniel Craig (55) auf sich aufmerksam. Im selben Jahr lernte sie am Set von "Alfie" Jude Law (50) kennen. Ihre Liaison mit dem damaligen Posterboy machte die US-Britin dem Boulevard bekannt - vor allem, als Law sie mit der Nanny seiner Kinder betrogen hatte.