Sir Idris Elba: Ritterschlag als Neujahrsehrung

Der britische Schauspieler Idris Elba (53) wird seit Jahren als der nächste James Bond gehandelt. Einen neuen Titel erhält er jetzt bereits im realen Leben: Elba darf sich ab sofort Sir nennen. Denn der Star aus Serien wie "Luther" und "The Wire" erhält den Ritterschlag in den traditionellen Neujahrs-Ehrungen. Ausgezeichnet wird er aber nicht für seine Verdienste in der Film- und Fernsehbranche, sondern für seinen Kampf gegen Messerkriminalität. Der Schauspieler, dessen Elba Hope Foundation sich für die Belange junger Menschen einsetzt, sagte laut "Daily Mail", er nehme die Auszeichnung im Namen der "vielen jungen Menschen" seiner Wohltätigkeitsorganisation entgegen, die ihn zu seiner Arbeit inspirieren. "Ich hoffe, wir können mehr tun, um die Bedeutung nachhaltiger, praktischer Unterstützung für junge Menschen und die Verantwortung, die wir alle tragen, ihnen zu helfen, eine Alternative zur Gewalt zu finden, stärker in den Fokus zu rücken."

Ellie Goulding und Cynthia Erivo auf der Liste Auch viele weitere Prominente aus Kultur und Sport wurden mit Orden geehrt. Die niederländische Lionesses-Trainerin Sarina Wiegman (56) wird mit dem Ehrentitel einer Dame ausgezeichnet. Nach dem zweiten Europameistertitel im Sommer wurde auch ihr Team stark bedacht: Kapitänin Leah Williamson (28) wurde zum CBE (Commander) ernannt, und ihre Teamkolleginnen Alex Greenwood (32), Keira Walsh (28), Georgia Stanway (26) und Ella Toone (26) wurden mit dem MBE (Member) geehrt. Der englische Rugby-Weltmeistertrainer der Frauen, John Mitchell (61), erhielt den OBE (Officer). Jayne Torvill (68) und Christopher Dean (67) werden für ihre Verdienste um den Eiskunstlauf und ihren ehrenamtlichen Einsatz zur Dame bzw. zum Ritter geschlagen. Das Paar holte bei den Olympischen Winterspielen 1984 die Goldmedaille, bevor es durch seine Auftritte bei "Dancing on Ice" begeisterte. Ebenfalls geehrt zum Jahreswechsel werden Sängerin Ellie Goulding (39, MBE), "Wicked"-Star Cynthia Erivo (38, MBE), Schauspieler Warwick Davis (55, OBE) und Comedian Matt Lucas (51, MBE).

"Ehrenliste würdigt die Besten Großbritanniens" Die britischen Neujahrs-Ehrungen werden traditionell zum Jahreswechsel an prominente Persönlichkeiten aus Kunst, Sport, Politik und Kultur von der Regierung vergeben. Sie werden von Mitgliedern der Königsfamilie überreicht. In diesem Jahr gibt es 1157 Preisträger aus allen Teilen Großbritanniens, wobei ein besonderer Fokus auf denjenigen liegt, die sich "in außergewöhnlichem Maße für ihre Gemeinschaften" eingesetzt haben. Premierminister Keir Starmer (63) erklärte: "Die diesjährige Ehrenliste würdigt die Besten Großbritanniens - Menschen, die das Gemeinwohl über ihre eigenen Interessen stellen, um Gemeinschaften zu stärken und Leben zu verändern." Ihr stilles Engagement zeuge von dem anständigen, mitfühlenden Land, auf das sie stolz seien.