Idris Elba: Das ist seine größte Angst im Leben

In dem Survival-Action-Film "Beast" (Kinostart: 25. August 2022) muss "Luther"-Star Idris Elba (49) in seiner Rolle des Arztes Nate Daniels in der südafrikanischen Wildnis ums Überleben kämpfen. Mit seinen zwei Töchtern Meredith (Iyana Halley) und Norah (Leah Jeffries) wird er von einem wilden Löwen bedroht, der es scheinbar bewusst auf Menschen abgesehen hat. "Die Kombination aus Survival-Film und Familiendrama hat mich sofort begeistert", erzählt Elba im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.