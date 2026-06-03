Der "Luther"-Star setzt sich seit Jahren für junge Menschen ein - und wurde nun dafür ausgezeichnet.

Schauspieler Idris Elba (53) ist von König Charles III. (77) zum Ritter geschlagen worden. Die Zeremonie fand am 2. Juni 2026 auf Schloss Windsor statt. Auf dem Gelände zeigte sich Elba mit seiner Ehefrau Sabrina. Dass er den Titel "Sir" erhält, wurde bereits Ende Dezember bekannt. Sein Name tauchte in den Neujahrs-Ehrungen auf, mit denen das britische Königshaus jährlich Verdienste um das Gemeinwohl würdigt. Ausgezeichnet wurde der Schauspieler für sein Engagement für junge Menschen.

Idris Elba will Messergewalt reduzieren Elba hatte 2022 die Elba Hope Foundation gegründet. Die Organisation engagiert sich für Bildungs- und Beschäftigungschancen junger Menschen und unterstützt Projekte in den Bereichen soziale Gerechtigkeit, nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämpfung. Zudem setzt sich Elba gegen Messerkriminalität ein. 2024 rief er die Kampagne "Don't Stop Your Future" ins Leben. Der Schauspieler selbst hatte als 18-Jähriger ein Stipendium des King's Trust erhalten, der damals noch Prince's Trust hieß. Das ermöglichte ihm eine Ausbildung am National Youth Music Theatre. Die Verbindung mit Charles reicht noch weiter: Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Elba gemeinsam mit dem König eine Netflix-Dokumentation über den King's Trust produzieren will, die im Herbst 2026 erscheinen soll.

Er widmet den Ritterschlag den Menschen hinter der Stiftung Als seine bevorstehende Ehrung Ende 2025 bekannt wurde, erklärte Elba laut "Sky News" in einem Statement, er nehme die Auszeichnung stellvertretend für die vielen jungen Menschen entgegen, die die Arbeit seiner Elba Hope Foundation vorantreiben. "Ich hoffe, dass wir noch mehr tun können, um darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig eine nachhaltige, praktische Unterstützung für junge Menschen ist und welche gemeinsame Verantwortung wir alle tragen, ihnen dabei zu helfen, eine Alternative zur Gewalt zu finden." Neben Elba wurden am Dienstag zudem die Eiskunstlauf-Stars Jayne Torvill und Christopher Dean zur Dame beziehungsweise zum Ritter geschlagen. Die Schriftstellerin Meera Syal trägt nun ebenfalls den Titel "Dame".