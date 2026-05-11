Schauspielerin Lara Joy Körner (47) muss den Tod ihres Sohnes verkraften: Remo Aimé Pollert ist im Alter von nur 19 Jahren gestorben . Wie die "Bild"-Zeitung berichtet , wurde der junge Mann am 9. Mai 2026 leblos in der Isar in München gefunden - nur einen Tag vor dem Muttertag.

Diana Körber: "Wir sind fassungslos"

Passanten hatten auf Höhe der Ludwigsbrücke den reglosen Körper im Wasser entdeckt und die Polizei verständigt. Die genauen Todesumstände sind noch nicht geklärt. Der Leichnam wurde in die Münchner Rechtsmedizin überführt. Die weiteren Untersuchungen hat das für Todesermittlungen zuständige Kommissariat 12 übernommen.

Die Großmutter des Verstorbenen, Schauspielerin Diana Körner (81), bestätigte den tragischen Verlust am 10. Mai gegenüber der Zeitung. "Es ist für uns alle ganz furchtbar. Wir sind fassungslos. Der arme Junge. Es fühlt sich so unrealistisch an. Wir können das noch nicht begreifen. Wie es meiner Tochter geht, kann man sich sicher vorstellen."