Ronja Forcher: Tiroler Hochzeit für "Bergdoktor"-Star

Nach dem beruflichen feiert sie nun auch das private Glück in Tirol: "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher (26) und ihr Schauspielkollege Felix Briegel (geb. 1997) haben am Samstag, den 20. August, in der gemeinsamen Heimat Tirol geheiratet. Das gaben die beiden am Montag auf ihren Instagram-Accounts bekannt.