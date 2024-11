Sophie Turner verhandelt über Croft-Rolle

Turner, vor allem bekannt für die Rolle der Sansa Stark aus der erfolgreichen Serie "Game of Thrones", befinde sich in Verhandlungen für die Hauptrolle in einer von Amazon MGM Studios geplanten "Tomb Raider"-Serie. Das berichtet die Branchenwebseite "Deadline" unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen. Offizielle Stellen hätten jedoch abgelehnt, die Angelegenheit zu kommentieren.

Bereits im Oktober hatte "Deadline" geschrieben, dass Turner angeblich an Tests für die Rolle teilnehmen soll. Neben ihr wurde noch Lucy Boynton (30, "Bohemian Rhapsody") genannt. Bisher schlüpften die Hollywoodstars Angelina Jolie (49) und Alicia Vikander (36) auf der großen Leinwand in drei Filmen in die Figur. Unter anderem die britische Darstellerin Rhona Mitra (48, "Hollow Man - Unsichtbare Gefahr") war einst ein Croft-Double. Eine Live-Action-Serie auf Basis des "Tomb Raider"-Universums gibt es bisher nicht.