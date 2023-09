Verbindung zur Reboot-Trilogie

Dialog wurde uns in diesen ersten Bildern zwar vorenthalten, aber die Umsetzung dürfte sehr gelungen sein. Die schweren Atemzüge der wagemutigen Lara und der Sprung in ein tiefes Loch, sowie die Erforschung einer Höhle, verbreiten sofort ein starkes Gaming-Gefühl. Kein Wunder, denn diese Serie wird sich auch direkt an den Videospiel-Vorlagen orientieren und soll zeitlich nach der jüngsten Reboot-Trilogie von 2013-2018 angesiedelt sein.

So ist vorgesehen, dass die Geschichte an Ereignisse aus dem letzten Spiel "Shadow of the Tomb Raider" anknüpft. Geplant ist, dass die Serie eine Brücke schlägt zwischen der Timeline der neuen Trilogie und jener der originalen alten Video-Spielen. Daher stellt diese Produktion auch eine Kooperation zwischen Netflix und Legendary Entertainment dar.