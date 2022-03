"Sopranos"-Star Paul Herman: Am 76. Geburtstag gestorben

Spezialisiert auf Strizzi-Rollen

Geboren in Brooklyn, NYC, hat hat Herman in seiner mehrere Jahrzehnte andauernden Karriere in mehr als 60 Film- und TV-Produktionen mitgewirkt. Von Beginn an spezialisierte er sich mit großer Leidenschaft auf zwielichtige Gangster-Rollen und -Filme. So war er zum Beispiel in den Kult-Filmen "Es war einmal in Amerika", "GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia", "Casino" und "Heat" zu sehen. Besonders häufige Partner von Herman vor und hinter der Kamera waren Robert De Niro und Martin Scorsese.

Hermans bekannteste Rolle ist die des Peter "Beansie" Gaeta in "Die Sopranos", der sich vom Drogendealer zum Pizza-Verkäufer wandelt. Zuletzt war Paul Herman in den erfolgreichen Filmen "Silver Linings", "American Hustle" und m Netflix-Epos "The Irishman" zu sehen.

Paul Hermans Todesursache ist bisher noch nicht bekannt.