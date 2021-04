Soulin Omar: Ist die selbstbewusste Kandidatin Heidis Favoritin?

Zuvor äußerte sich Soulin auf Instagram zu diesem Thema: Es käme sehr darauf an, welche Szenen in die Sendung geschnitten werden würden. Beispielsweise hätte der Streit mit Linda im realen Leben ganz anders ausgesehen, so die 20-Jährige: "Linda hat das, was sie in den Interviews gesagt hat, nie direkt in mein Gesicht gesagt."

Dass der öffentliche Druck und die Teilnahme an einer populären TV-Show nicht immer leicht für die Kandidatinnen sind, ist klar. Die Hamburgerin freut sich über starken Rückenwind: "Meine Familie steht komplett hinter meiner Teilnahme bei 'GNTM' und unterstützt mich in jeglicher Hinsicht", berichtet die 20-Jährige im Interview mit "Promiflash". Auch ihr Freund gäbe ihr Support und sei stolz auf ihre Leistungen.