"GNTM": Kandidatin Romina packt über die Show aus

Bezahlung für Lästereien?

Wie Palm in dem Q&A ansprach, war eine häufig gestellte Frage, ob es ein Skript für die "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen gäbe und ob man für Lästereien eine Gage bekommen würde. "'GNTM' hat kein Skript, da ist nichts vorgedreht. (...) Natürlich gucken sich die Leute, die dort arbeiten, dich vorher an, analysieren deinen Typen, deinen Charakter", verriet die 21-Jährige.

Dennoch gäbe es Rollen, die würden aber durch die diversen Charaktere entstehen und nicht extra gecastet werden. Auch eine Bezahlung für Streitereien verneint sie.

Das ganze Q&A ist hier zu sehen: