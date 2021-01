Wie reagierte "Spider-Man" Tom Holland auf die Rollen-Zusage?

Der 24-Jährige gab sein Debüt als Marvel-Held 2016 in “Captain America: Civil War”, auch in den beiden MCU-Teilen “Avengers: Infinity War” von 2018 und “Avengers: Endgame” von 2019 schlüpfte er wieder in sein Spinnen-Kostüm.

Außerdem erlebte er als "Spidey" zwei Einzel-Abenteuer in “Spider-Man: Homecoming” (2017) und “Spider-Man: Far From Home" (2019). Derzeit steht er für ein weiteres “Spider-Man”-Sequel in Atlanta vor der Kamera.