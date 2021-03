"Splendid Solution": Jeremy Strong spielt Polio-Impfstoff-Entdecker Salk

Die Hauptrolle in dem Film "Splendid Solution" übernimmt US-Schauspieler Jeremy Strong ("Molly"s Game"), wie das Branchenblatt "Variety" am Dienstag berichtete. Der 42-Jährige ist derzeit in dem oscarnominierten Drama "The Trial of the Chicago 7" zu sehen.

Im vorigen Herbst gewann er den Emmy als bester Hauptdarsteller in der Drama-Serie "Succession". Es gäbe kaum eine aktuellere Geschichte als die von Salk, der die Welt vor einer verheerenden Pandemie retten wollte, hieß es in einer Mitteilung der Produzenten Shawn Levy und Dan Levine.