Oscars: Die interessantesten Rekorde aller Zeiten

Die meisten Regie-Oscars

Bisher gilt John Ford laut der Academy als der erfolgreichste Regisseur in Hollywood. Er erhielt in den Jahren 1936, 1941, 1942 und 1953 den Goldjungen.

Der schlechteste Film aller Zeiten

Nicht immer ist die Academy der gleichen Meinung wie das Publikum. So gewann im Jahr 1929 "The Broadway Melody" den Preis für den besten Film. Bei Rotten Tomatoes wurde der Film jedoch nur mit 33% bewertet.

Abräumer des Abends

In den fünf wichtigsten Kategorien ("Big Five"= Film, Regie, Drehbuch, beste/r HauptdarstellerIn) abzuräumen, schafften bisher nur drei Filme: "Es geschah in einer Nacht" (1935), "Einer flog über das Kuckucksnest" (1976) und "Das Schweigen der Lämmer" (1992).

Die erste beste Regisseurin

Diese Ehre hatte Kathryn Bigelow – und zwar erst im Jahr 2010 mit "Tödliches Kommando – The Hurt Locker". Zuvor waren Lina Wertmüller (1975), Jane Campion (1993) und Sofia Coppola (2003) in dieser Kategorie nominiert.

Die ersten Schwarzen Oscar-PreisträgerInnen

Die erste Auszeichnung für eine Woman of Color ging 1939 an Hattie McDaniel für ihre Nebnrolle in "Vom Winde verweht". Sir Sidney Poitier erhielt den Goldjungen 1964 für seine Filmrolle "Lilien auf dem Felde" und war somit der erste Schwarze, der einen Oscar in einer Hauptkategorie gewann.

Die längste Danksagung

Greer Garson strapazierte wohl 1942 die Nerven der Academy und des Publikums: Nach ihrer sechsminütigen Danksagung wurde ein Zeit-Limit von 45 Sekunden für eine Rede festgelegt. Diese Regel gilt bis heute.