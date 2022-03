"Starmania"-Jurorin Lili Paul-Roncalli spricht über ihre Aufgabe

Publikums-Entscheidung

APA: Wie stehen Sie dazu, dass das Publikum nun wieder ab der ersten Folge gemeinsam mit der Jury über die Kandidatinnen und Kandidaten entscheidet?

Paul-Roncalli: Gerade diese Zeiten zeigen doch, wie wichtig Demokratie ist, oder? Also freue ich mich auf diese Staffel von "Starmania".

APA: Die Jury wird neben Ihnen und Josh auch aus wechselnden Mitgliedern bestehen. Müssen Sie sich da Episode für Episode dann neu einstellen auf die Chemie und die Zusammenarbeit in der Gruppe?

Paul-Roncalli: Lassen Sie sich doch einfach mal überraschen.

APA: Würden Sie sich als "Starmania"-Fan oder -Kennerin bezeichnen?

Paul-Roncalli: Ich habe im letzten Jahr zum ersten Mal eine ganze Staffel verfolgt. Zuvor stand ich meistens zur gleichen Zeit selbst auf der Bühne oder in der Manege. Jetzt bin ich "Starmania"-Jurorin und ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe.

APA: Castingshows dienen für viele als Sprungbrett in eine Musikkarriere - nicht alle Gewinnerinnen und Gewinner konnten das in der Vergangenheit aber auch wirklich umsetzen. Was braucht es Ihrer Ansicht nach, um langfristig Erfolg zu haben?

Paul-Roncalli: Ich denke, wie überall im Leben gehören Fleiß, Mut und Durchhaltevermögen dazu. Man sollte immer an sich weiterarbeiten und besser werden. Und wie schon gesagt, man sollte mit seinem ganzen Herzblut dabei sein und immer alles geben.

(Die Fragen stellten Christoph Griessner und Lukas Wodicka/APA)