So ungeschickt haben diese Stars ihre eigenen Filme gespoilert

Sylvester Stallone

Als Rocky kämpfte sich Sylvester Stallone an die Spitze von Hollywood. Nach zahlreichen Fortsetzungen erschien 2015 erstmals ein Rocky-Film, in dem Stallone nicht die Hauptrolle gespielt hat. In "Creed“ hilft er dem Sohn seines ehemaligen Widersachers, sich an die Weltspitze zu boxen. Bevor der Film überhaupt gedreht wurde, postete Stallone ein Bild mit der letzten Seite des Drehbuchs auf Twitter. Fans konnten die Schrift entziffern und erfuhren dadurch knapp ein Jahr vorher, dass Adonis Creed seinen Kampf gewinnen und Rocky an Krebs erkranken würde.