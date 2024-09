Stefan Raab im Fatsuit: Video vor dem Halmich-Kampf

Am Samstag, dem 14. September, steigt TV-Legende Stefan Raab (57) zum dritten und (womöglich) letzten Mal gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich (47) in den Ring. Doch wie fit ist Raab überhaupt, der sich nach seinem Rückzug aus dem TV seit Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt hat? Ist der Entertainer in Topform oder hat er in der TV-Rente vielleicht sogar ein paar Kilo angesetzt? Ein neues Video auf seinem offiziellen Instagram-Account spielt nun satirisch mit der Möglichkeit, dass Raab übergewichtig und völlig untrainiert gegen Halmich antreten wird. Offensichtlich in einen Fatsuit gepackt, sieht man Raab dort beim Box-Training.

Pamela Reif ruft DEN Doktor Völlig verschwitzt und verzweifelt schuftet sich Raab am Boxsack ab und macht tief schnaufend Liegestütze - bis er total erschöpft abbricht. Eine zunächst nicht zu identifizierende Trainerin schreitet hinzu und fordert schroff von Raab: "Mehr Energie, bitte! Noch zweimal!" Doch Raab kann nicht mehr: "Ne, Coach. Das hilft alles nicht. Ich glaube, ich ruf' mal Pamela Reif an". - "Ich bin Pamela Reif", entgegnet die Personaltrainerin, während die Kamera auf ihr Gesicht schwenkt. Raab scheint nun völlig verzweifelt: "Ach so, dann weiß ich auch nicht mehr." Einen Vorschlag hat die Fitnessqueen Pamela Reif (28) dann aber doch noch: "Zaubern kann ich leider auch nicht. Auf die Schnelle hilft uns glaube ich nur noch der Doktor..." Als Raab entgeistert nachfragt, wen sie damit meine, bestätigt Reif nur mit Nachdruck: "DER Doktor!" Wer sich hinter "Der Doktor" versteckt, wird in dem knapp einminütigem Clip allerdings noch nicht verraten.

Stefan Raab zeigt erstmals auch seine Augen In dem Video bekommen die Raab-Fans zum ersten Mal seit 2018 die Augenpartie von Stefan Raab wieder zu Gesicht. Im ersten Teaser zum Boxkampf mit Halmich verhüllte Raab seine Augen noch hinter einer großen Sonnenbrille. Anfang April offenbarte er - ebenfalls via Instagram-Video und ebenfalls in einen Fatsuit gehüllt - sein TV-Comeback - diesmal allerdings nicht bei seinem ehemaligen Haussender ProSieben, sondern bei RTL. Seitdem wurde es aber wieder still um den Entertainer, der sich nach seinem Rückzug im Dezember 2015 konsequent nicht wieder vor einer TV-Kamera zeigte und 2018 lediglich drei Live-Shows in der Kölner Lanxess Arena spielte. Wie in den letzten Tagen zunächst das Medienmagazin "DWDL" meldete, soll der TV-Sender RTL auch über den Boxkampf hinaus mit der "TV total"-Ikone planen. So soll es "seitens RTL Deutschland gegenüber der Produktionsfirma von Stefan Raab und Daniel Rosemann die Zusage über ein Produktionsvolumen von garantiert mindestens 90 Millionen Euro" geben. Wie und ob Raab dann selbst wieder Shows übernimmt, ist indes noch nicht klar. Darüber hinaus berichtete die "Bild"-Zeitung davon, dass Raab ein neues Format für RTL konzipiert haben soll. "Die Sendung soll erstmals bereits am Mittwoch nach dem Kampf laufen und einen Show-Erben suchen, der in Raabs Fernsehfußstapfen tritt", heißt es zum Inhalt der Primetime-Show.