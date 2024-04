Ist der Halmich-Kampf nur da, um den Hype zu entfachen?

Der Kampf Stefan Raab gegen Regina Halmich am 14. September 2024 könnte somit nur der Startschuss und gleichzeitige Auftakt des neuen Angebots werden. Schätzungen zufolge könnten drei bis vier Millionen Menschen das Event verfolgen, was der neuen Plattform eine riesige mediale Aufmerksamkeit versprechen würde. Auch weitere Pläne würden bereits angedacht. So spricht die "Bild"-Zeitung von einer geplanten Musik-Show, die eine Mischung aus dem "Bundesvision Song Contest" und "The Masked Singer" sei. Auch der Anzeigenhauptmeister Niclas M. (18) soll eine Rolle bei den Streaming-Plänen spielen.

Raab gründete Anfang des Jahres nach seinem Rückzug von der Produktionsfirma Brainpool und dem dazugehörigen Raab TV seine neue Firma Raab Entertainment gemeinsam mit dem ehemaligen ProSieben/Sat.1-Boss Daniel Rosemann (43). Größere Comeback-Pläne als Moderator gäbe es dem Bericht zufolge aber aktuell nicht: Der Boxkampf mit Stefan Raab sei nur geplant, um den Hype zu entfachen. Anschließend werde er wieder hinter den Kameras agieren. Dies bestätigte auch schon Halmich im Gespräch mit der "Bild": "Stefan wird definitiv nur für diesen einen Kampf zurückkommen."