Das ist die Awards-Sammlung von Steven Spielberg

Den Grammy kann Spielberg nun zu seiner umfangreichen Trophäensammlung stellen. Vier Emmy Awards - die als renommierteste Fernsehpreise der USA gelten - hat er bereits gewonnen: für die Produktionen "The Pacific", "Band of Brothers", "A Pinky & The Brain Christmas" und "Taken". Einen Tony Award, die wichtigste Auszeichnung für Theater- und Musicalproduktionen am Broadway, erhielt er als Produzent des Musicals "A Strange Loop". Zudem stehen bei ihm drei Oscars im Regal: Zwei für "Schindler's Liste" - als bester Film und für die beste Regie - sowie einer für die Regie von "Der Soldat James Ryan". Bei den Grammys war der Filmemacher 2026 zum ersten Mal nominiert.