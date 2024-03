"Stranger Things"-Star leitet Hochzeit von Millie Bobby Brown

"Es wäre großartig"

Im Gespräch mit dem Portal verriet er auch, wie es dazu kam. "Ich habe eine dieser Lizenzen, um Leute zu trauen und Millie dachte, es wäre großartig. Jake fand es ebenfalls eine großartige Idee. Also schrieb ich ein Hochzeitsgelübde und sie liebten das, was ich geschrieben habe, um sich die Hände zu reichen und Mann und Frau zu werden", erklärte Modine. Er fügte hinzu: "Es ist so schön, zwei Menschen in den heiligen Stand der Ehe zu führen."

Im April 2023 hatte Millie Bobby Brown ihre Verlobung mit Jake Bongiovi mit einem Instagram-Post bekannt gemacht. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das unter anderem ihren Verlobungsring zeigt, schrieb sie: "Ich habe dich jetzt drei Sommer lang geliebt, Liebling, ich will sie alle."