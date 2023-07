Traurige Nachricht für Meghan: "Suits"-Autor Justin Peacock ist tot

Justin Peacock, ein ehemaliger Anwalt, der die Karriere wechselte, um Autor und dann TV-Autor und Produzent zu werden, starb am 13. Juli in seinem Haus in Los Angeles an einer atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung, wie das Büro des Gerichtsmediziners von L.A. County mitteilte. Er wurde 52 Jahre alt.

Unter anderem war er als Autor für die TV-Serie "Suits" (2011-2019) verantwortlich, mit der auch die damalige Schauspielerin Meghan Markle (41) - heute Herzogin Meghan - ihren Durchbruch feierte. Sie spielte von 2011 bis 2018 eine der Hauptrollen Rachel Zoe.