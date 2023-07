Das weibliche Äquivalent zu Saul Goodman aus "Better Call Saul"? Annalise Keating, gespielt von Oscarpreisträgerin Viola Davis, die in "How to Get Away with Murder" eine absolute Killer-Performance (pun intended!) hinlegt. Keating ist eine knallharte Anwältin mit einer eigenen Kanzlei, in der die fünf besten Studierende ihres Kurses "How to Get Away with Murder" aushelfen und von ihr die unmoralischen Wege kennenlernt, wie man Mandant:innen verteidigt.

Der Plot-Twist? Besagte fünf Studierende bringen in der ersten Episode aus Versehen den Ehemann von Keating, den hoch angesehenen Professoren Sam Keating, um. Nun müssen sie selbst schauen, wie sie "mit Mord davonkommen". Der Teil der Geschichte spielt sich auf zwei Zeitebenen ab. In Rückblenden erfährt man Stück für Stück mehr über die mörderische Nacht von Connor, Michaela & Co. Die Truppe könnte nicht unterschiedlicher sein, weshalb es immer wieder zu höchst spannenden Entwicklungen und Auseinandersetzungen der Mordkompliz:innen kommt.

Die Anwaltsserie gehört völlig zu Recht zu den besten Serien von Shonda Rhimes und besticht vor allem mit den entwaffnenden Dialogen und dem mitreißenden Plot.

Alle sechs Staffeln von "How to Get Away with Murder" kann man sich auf Netflix ansehen oder auf Prime Video kaufen. Hier geht's direkt zu "How to Get Away with Murder"!