Die Oscarpreisträgerin Susan Sarandon (76) wurde am vergangenen Montag im New York State Capitol in der US-amerikanischen Stadt Albony festgenommen. Wie unter anderem der TV-Sender WNYT-TV berichtet, protestierte sie dort gemeinsam mit anderen Aktivist:innen für faire Löhne von Restaurant-Angestellten. Insgesamt seien acht Menschen in Gewahrsam genommen, später aber wieder freigelassen worden.

Im Kern des Streits geht es um den Punkt, ob Restaurant-Angestellte den zukünftigen Mindestlohn von 17 US-Dollar plus Trinkgeld ausgezahlt bekommen. Derzeit soll es den Gastronomen freigestellt werden, ob sie ihren Mitarbeiter den Mindestlohn bezahlen, wenn sie das Trinkgeld ihren Angestellten überlassen.