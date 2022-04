Susan Sarandon ist Schurkin in "Blue Beetle" – statt Sharon Stone

Susan Sarandon als Schurkin

Eigentlich hätte ja Sharon Stone die Bösewichtin im Film spielen sollen – wir berichteten. Wie "The Wrap" nun allerdings exklusiv bekannt gab, musste sich die "Basic Intstinct"-Ikone beim Casting einer anderen Schauspiel-Ikone geschlagen geben: Susan Sarandon konnte sich durchsetzen und wird Blue Beetle nun das Fürchten lehren und ihm das Leben schwer machen.

Ob es sich bei ihrer Rolle auch um Victoria Kord handelt, die Stone hätte spielen sollen, ist noch nicht bekannt, darf aber angenommen werden. Die Figur wurde eigens für den Film erfunden, in den Comic-Vorlagen kommt sie nämlich nicht vor. Eventuell gibt es eine Verbindung zu Ted Kord, in den Comics einer von jenen drei Männern, die in das Blue-Beetle-Kostüm schlüpfen.