Sylvester Stallone sieht Donald Trump als Rocky und Jesus

Designierter US-Präsident und Sohn Gottes? Sylvester Stallone (78) hat Donald Trump (78) in einer kurzen Rede im Rahmen einer Gala auf dessen Mar-a-Lago-Anwesen in höchsten Tönen gelobt. Stallone verglich Trump mit seinem bekannten Filmcharakter Rocky Balboa und Jesus . Unter anderem in einem vom US-Sender C-Span auf der Plattform X veröffentlichten Clip ist die Rede Stallones zu sehen.

"Genau wie Präsident Trump"

Der Action-Star spricht darin von der Eröffnungsszene des 1976 erschienenen Boxerdramas, in der zunächst ein Bild von Jesus zu sehen ist. Der von Stallone verkörperte Rocky Balboa wird daraufhin im Ring im Gesicht getroffen. "In diesem Moment wurde er ein Auserwählter und so begann meine Reise - etwas würde passieren, dieser Mann würde eine Metamorphose durchmachen und Leben verändern, genau wie Präsident Trump", sagte der Schauspieler in seiner Rede. Weiter erläuterte Stallone: "Wir sind in Gegenwart einer wahrhaft mythischen Figur. Ich liebe die Mythologie. [...] Niemand auf der Welt hätte das schaffen können, was er geschafft hat, also bin ich voller Ehrfurcht."

Zudem verglich der Hollywoodstar den Politiker und Unternehmer mit dem ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, George Washington (1732-1799). "Als George Washington sein Land verteidigt hat, hatte er keine Ahnung, dass er die Welt verändern würde. [...] Wissen Sie was? Wir haben [hier] den zweiten George Washington", wurde Trump von Stallone auf der Bühne begrüßt.