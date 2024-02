"The Family Stallone" geht ab 22. Februar weiter

Der Streamingdienst Paramount+ hat unterdessen den offiziellen Starttermin der zweiten Staffel von "The Family Stallone" für den 22. Februar verkündet. Reality-Fans in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich können sich auf insgesamt zehn neue Episoden freuen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dieses Mal geht es unter anderem um die neuen Lebensumstände in der Familie, die Los Angeles nach vier Jahrzehnten den Rücken kehrt. Die Töchter Sophia (27) und Sistine (25) hat es nach New York verschlagen. Letztere wird an einer Live-Dating-Show teilnehmen. Scarlet (21) geht in Miami aufs College, wo sie einen neuen Freund kennen und lieben lernt.