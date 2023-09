"Expendables 4": Aus diesen Gründen ist der Action-Film gefloppt!

Das Eröffnungswochenende ist oft entscheidend über den weiteren finanziellen Erfolg eines Films. Es ist ein Indikator dafür, in wie vielen Sälen und wie lang ein Film in den Kinos zu sehen ist. Es kann durchaus sein, dass “Expendables 4” in den nächsten Wochen an den Kinokassen reüssieren kann, doch zum großen Kassenschlager dürfte der Film nicht mehr mutieren.

