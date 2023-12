Besondere Ehre für Sylvester Stallone (77): Seine legendäre Filmfigur Rocky Balboa hat nun einen eigenen Gedenktag. In Philadelphia, dem Schauplatz der Boxerfilme, wurde am 3. Dezember der erste "Rocky Day" gefeiert. Auf den Tag genau 47 Jahre zuvor, am 3. Dezember 1976, war "Rocky" in den US-Kinos gestartet.

Zum Start des neuen Feiertags war Sylvester Stallone natürlich vor Ort. Mit seiner Ehefrau Jennifer Flavin (55) kam der gebürtige New Yorker zurück nach Philadelphia, wo er aufwuchs. Dem Hollywoodstar wurde der Schlüssel zur Stadt verliehen. Stallone durchschnitt zudem das Band zur Eröffnung eines Rocky-Shops, in dem Merchandising zur Filmreihe verkauft werden.