Sylvester Stallone über "Rocky"-Produzenten Winkler verärgert

Streit um "Rocky"-Rechte "frisst" Stallones Seele

Dieses Thema sei für den Hollywood-Star "schmerzhaft" - es würde seine "Seele fressen", so Stallone. Er habe sich wirklich gewünscht, einen Teil von "Rocky" an seine Kinder vererben zu können.

Wenige Stunden bevor er seinen Post absetzte, hatte Stallone bereits einen Seitenhieb gegen Winklers Sohn, David Winkler (53), ausgeteilt. Er teilte eine Rezension zu Winklers Buch "The Arrangement: A Love Story" und nannte die Biografie "mit Abstand das schlechteste", was er je gelesen habe. In seiner Schimpftirade gegen David Winkler erklärte Stallone auch, dass es ohne Irwin Winkler "mindestens drei weitere 'Rockys' gegeben hätte". Winkler und seine Gefolgsleute bezeichnete er als "die schlimmsten, unmenschlichsten Geschöpfe, die ich in der Filmindustrie jemals getroffen habe".