"Take Me Out": Jan Köppen löst Ralf Schmitz ab

Wer ist Jan Köppen?

Der 38-Jährige ist einigen vielleicht schon als Moderator von "Ninja Warrior Germany" auf RTL2 oder "Are You The One?" auf RTL bekannt. Seine ersten Jobs als Moderator hatte er ab 2006 beim Musiksender VIVA.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei 'Take Me Out', und durch meine Moderation von 'Are You The One?' weiß ich ja bereits, wie der Dating-Hase läuft", verriet Köppen gegenüber "RTL".