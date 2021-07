Quentin Tarantino erwirbt weiteres Hollywood-Kino in LA

US-Regisseur Quentin Tarantino (58, "Once Upon a Time in Hollywood") hat in Los Angeles ein weiteres Kino erworben.

Mit dem Ankauf des New Beverly Cinema hatte der Oscar-Preisträger schon 2007 ein kleines Familienkino vor dem Untergang bewahrt. Nun ist Tarantino neuer Eigentümer des historischen Vista Theatre am Sunset Boulevard, das wegen der Corona-Pandemie zuletzt geschlossen war.

"Es ist für alle ein Win-Win-Deal", sagte der bisherige Besitzer, Lance Alspaugh, am 6. Juli der "Los Angeles Times". Als "ikonischer Filmemacher" sei Tarantino der perfekte Käufer. Der Preis für die Übernahme wurde nicht bekannt.