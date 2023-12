"Tatsächlich... Liebe"-Star Olivia Olson: Das macht Joanna heute

Für viele Menschen ist der Film "Tatsächlich... Liebe" seit 2003 fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Die heute 31 Jahre alte Schauspielerin und Sängerin Olivia Olson verzaubert die Zuschauer noch heute in ihrer Rolle der süßen Joanna, die auf der Bühne den Mariah-Carey-Song "All I Want for Christmas Is You" zum Besten gibt. Damals war sie gerade mal zehn Jahre alt. 20 Jahre nach dem Kinostart des Films stand Olivia Olson kürzlich erneut auf der Bühne, um das Weihnachtslied aus ihrem Debütfilm zu performen.

Bei der Comic Relief Gala in New York sorgte sie laut "Daily Mail" am Montag mit ihrer Stimme für nostalgische Momente. Angelehnt an ihre berühmte Filmszene trug sie bei dem von "Tatsächlich... Liebe"-Regisseur Richard Curtis (67) veranstalteten Charity-Event "All I Want for Christmas Is You" in einem glitzernden Outfit vor. Doch was ist in den zwanzig Jahren seit ihrem Durchbruch zum Kinderstar passiert?