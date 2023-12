2009 lernte Taylor Lautner (31) am Set von "Valentinstag" den Popstar Taylor Swift (34) kennen und lieben. Einige Monate führten die beiden anschließend eine von den Medien viel beachtete Beziehung, bis Swift Lautner den Laufpass gab. Anschließend brach der Kontakt komplett ab. Doch mittlerweile sind die beiden wieder gute Freunde geworden, wie der "Twilight"-Star jetzt ausgerechnet an der Seite seiner heutigen Ehefrau Taylor Dome (26) im Podcast "Call Her Daddy" erzählte.

Das Wiederaufleben seiner Freundschaft mit Swift nannte er als einen seiner Höhepunkte des ablaufenden Jahres 2023. "Ich glaube, wenn man jemanden für das respektiert, was er ist, zum Beispiel in seiner Seele, dann kann man weitermachen, verzeihen und diese Liebe auf eine andere Art und Weise fortsetzen", so Lautner.