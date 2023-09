Die US-Schauspielerin Jessica Lange (74) und ihr Kollege Jim Parsons (50) kehren gemeinsam an den New Yorker Broadway zurück. Gemeinsam mit Schauspielerin Celia Keenan-Bolger (45) sollen die beiden in dem Stück "Mother Play" auf der Bühne stehen, teilten die Veranstalter mit. Das Stück handelt von einer Mutter, die zwei Kinder großzieht, und soll im April 2024 Premiere feiern.