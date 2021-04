"Temptation Island": Marlisa rechtfertigt ihre offene Beziehung

Wie "Promiflash" zitiert, hätten sich einige FollowerInnen von Marlisa gefragt, wie eine einseitig offene Beziehung funktionieren könne. "Ich hätte auch alles gedurft, aber ich wollte das nicht. Das ist noch mal ein Unterschied. (...) Ich bin einfach nicht der Typ dafür", rechtfertigte sich das Curvy-Model. Dadurch würden sie schlichtweg eine offene Beziehung führen.

Wie sinnvoll ein Treuetest in einer offenen Beziehung tatsächlich ist, muss man für sich selbst entscheiden, und das wird sich wohl in Marlisas und Fabios Fall in den kommenden Wochen zeigen.

Neue Folgen von "Temptation Island" werden jeden Sonntag um 23 Uhr auf RTL ausgestrahlt und sind danach auf TVnow im Streaming-Angebot.