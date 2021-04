"Temptation Island": Beziehungsmodell von Marlisa und Fabio sorgt für Kritik

Bei der RTL-Show "Temptation Island" wagen vier Paare den Treuetest: Für zwei Wochen begeben sich die vergebenen Frauen in eine Villa mit Single-Männern, die vergebenen Männer sind in der Zwischenzeit in einer anderen Unterkunft mit Single-Frauen. Wer hier nicht fremdgeht, wird das auch danach nicht tun, so die Prämisse.