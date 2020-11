"The Crown": Witwe kritisiert Netflix-Serie heftig

Die ProduzentInnen der Serie haben auf Sarah Horsleys Brief mit Verständnis reagiert, den Unfall ihres verstorbenen Ehemannes setzten sie dennoch um. "Sie wollten mir vermitteln, dass sie das Thema mit Integrität und großer Sensibilität behandeln würden", so Horsley. Sie fügte hinzu, dass es vielen Familienmitgliedern gegenüber grausam sei, den Unfall zu dramatisieren. Man hätte sie konsultieren sollen, so die Witwe.

Zum damaligen Zeitpunkt war Sarah Horsley in der Pressestelle des Buckingham Palace tätig. Ihre Arbeit wird ebenso in "The Crown" thematisiert.