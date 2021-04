"The Days of Abandonment": Natalie Portman plant Roman-Verfilmung

Portman hatte erst kürzlich eine Rolle in der geplanten TV-Serie "Lady in the Lake" an der Seite von Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong"o zugesagt. Portman, die zuletzt in dem Science-Fiction- Streifen "Lucy in the Sky" mitspielte, hatte 2011 einen Oscar für ihre Hauptrolle in dem Ballettdrama "Black Swan" gewonnen. Im vorigen Jahr gründete sie die Firma MountainA, um auch Film- und Fernsehprojekte zu produzieren.