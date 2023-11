Was wollte Jennifer Lawrence nicht für ihre Rolle in “The H unger Games” tun?

In “The Hunger Games” spielte Lawrence eine Figur, die aus einem Bezirk kam, in dem die Menschen wenig bis gar nichts zu essen bekommen. Um die harten Lebensrealitäten der Figur aufzuzeigen, wollten die Produzent:innen, dass sie fünf Kilo abnimmt, doch Lawrence weigerte sich. In einem Interview mit "SciFiNow" sagte sie:

"Als mir vor dem ersten Film gesagt wurde: 'Es ist 'The Hunger Games', du musst 5 Kilo abnehmen', dachte ich: 'Wir haben die Kontrolle über ihr Aussehen, wir haben eine Vorbildfunktion. Warum sollten wir sie zu etwas Unerreichbarem und Dünnen machen? Sie ist eine Person, zu der vor allem junge Mädchen aufschauen werden und so aussehen werden wollen wie sie. Warum sollten wir sie nicht stark machen? Warum soll sie nicht schön, gesund und fit sein? Ich war sehr hartnäckig in dieser Frage, weil ich denke, dass unsere Branche nicht genug Verantwortung für das übernimmt, was sie unserer Gesellschaft antut. Ich möchte keine unrealistischen Ideale vermitteln"