Statt Pedro Pascal: Matthew McConaughey für "The Last of Us" angefragt

Ein anderer Oscarpreisträger war dagegen nie im Rennen

Welches Gerücht hingegen nicht stimmt, ist, dass auch der zweifache Oscarpreisträger Mahershala Ali (49) für einen Part in "The Last of Us" im Gespräch war: "Mit Mahershala habe ich tatsächlich nie gesprochen", gab Mazin ebenfalls im Podcast freizügig Auskunft.

Mazin ist unter anderem bekannt für die gefeierte HBO-Miniserie "Chernobyl", Druckmann war bereits der Kopf hinter den beiden "The Last of Us"-Videospielen, die die Vorlage für die Serie liefern. Gemeinsam gaben sie an, dass es nach der bereits bestätigten zweiten Staffel mindestens noch eine weitere geben wird.