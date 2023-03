Großer Moment für Simone Johnson alias Ava Raine (21): Die Tochter von Dwayne "The Rock" Johnson (50) stellt sich am 1. April ihrem ersten Wrestling-Kampf. Das berichtet unter anderem der britische "Mirror". Demzufolge wird Johnson im Rahmen des Wrestling-Livestreaming-Events "NXT Stand & Deliver" in Los Angeles mit ihren Schism-Kollegen Joe Gacy (35), Rip Fowler (32) und Jagger Reid (30) in den Ring steigen. Das Team trifft auf die Chase-U-Rivalen Andre Chase (33), Duke Hudson (33), Thea Hail (20) und Tyler Bate (26).

"Ich kann es kaum erwarten, dass Duke darüber spricht, wie schlecht es ihm geht, und dass Thea einfach schreit... woohoo", freut sich Ava Raine auf Twitter.