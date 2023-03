Shazam passte Johnson nicht ins Konzept

Laut "The Wrap" weigerte sich Johnson nämlich, in einer Mid-Credit-Szene von "Black Adam" den Teenager-Superhelden für die sogenannte Justice Society anwerben zu lassen. Obwohl in den Comics der Fiesling aus dem alten Ägypten und der Junge im Erwachsenenkörper durchaus als wichtige Gegner aneinandergeraten, passte Shazam für Johnson offenbar nicht ins Konzept, da er sich nur auf ein künftiges Zusammentreffen zwischen Black Adam und Superman konzentrierte. "The Wrap" geht sogar so weit, dass Johnson das gesamte DCEU übernehmen wollte.

Johnsons Abneigung habe sich auch auf die ziemlich mageren Einspielergebnisse des neuen "Shazam" ausgewirkt, wie aus dem genannten "Wrap"-Artikel hervorgeht. The Rock hätte alles darangesetzt, die "Shazam"-Franchise öffentlich zu schwächen, um seiner eigenen Figur für deren angeblichen Kampf mit Superman den Weg zu ebnen.