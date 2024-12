Kritik an Büchern von Thilo Mischke

Die Vorwürfe richten sich unter anderem gegen Mischkes Tätigkeit als Buchautor, vor allem gegen seine Werke "In 80 Frauen um die Welt" von 2010 und "Die Frau fürs Leben braucht keinen großen Busen" von 2013. In ersterem Buch beschreibt der Journalist etwa die Wette mit Freunden, auf einer Weltreise mit 80 Frauen zu schlafen.

Unter anderem arbeiteten die Autorinnen Annika Brockschmidt (32) und Rebekka Endler (40) Zitate aus den Büchern sowie Aussagen Mischkes aus den vergangenen Jahren in einer am Montag (23. Dezember) veröffentlichten Folge ihres Podcasts "Feminist Shelf Control" mit dem Titel "die Causa TTThilo Mischke" ausführlich auf und beanstanden: "In seinen Büchern äußert er sich sexistisch, misogyn, rassistisch, ableistisch und auch homophob."

Mischke bereue seine Publikationen zwar, für den Inhalt habe er sich bisher aber nicht entschuldigt, sondern sich nur vom Titel distanziert, schreiben die Podcasterinnen. Mischkes Aussagen über "rape culture" seien "Beleg dafür, dass er hier grundlegende Zusammenhänge nicht verstanden hat, die aber einen wesentlichen Teil aktueller kultureller Debatten ausmachen". Sie prangern an, Misogynie, Sexismus und sämtliche "-ismen" seien "kein Hindernis, einen der mächtigsten Jobs im deutschen Kulturbetrieb zu bekommen".