"This Sceptered Isle": Kenneth Branagh schlüpft in die Rolle von Boris Johnson

"'This Sceptred Isle" wird die Geschichte einiger der verheerendsten Ereignisse erzählen, die das Vereinigte Königreich je, und der Führung eines Premierministers in diesen beispiellosen Zeiten", teilte der Sender Sky am Samstag mit. D

Die Geschichte basiere auf Berichten aus erster Hand, von Mitarbeitern des Regierungssitzes Downing Street 10, des Gesundheitsministeriums, des wissenschaftlichen Expertengremiums Sage sowie von Krankenhäusern und Pflegeheimen im ganzen Land.